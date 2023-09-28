​Доннарумма ответил на вопрос о «Золотом мяче»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма признался, что хотел бы стать обладателем «Золотого мяча» - но не верит в то, что обстоятельства позволят ему сделать это.

- Это будет очень нелегко, хотя я уже выиграл приз имени Льва Яшина. Ля меня это было огромное удовлетворение. «Золотой мяч» - это непросто, но я буду стараться. Надо мечтать об этом и работать, и тогда может получиться, - цитирует слова Доннаруммы SportMediaset.

В прошлом Джанлуиджи Доннарумма защищал цвета «Милана», но в 2021 году, сразу после победы в чемпионате Европы с итальянской сборной, перебрался в стан парижского «ПСЖ».