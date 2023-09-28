​Доннарумма: «Поначалу в Париже мне было непросто»

Став чемпионом Европы с итальянской сборной в 2021 году, Джанлуиджи Доннарумма перебрался в Париж и выступает за «ПСЖ». Однако поначалу ему было очень непросто в этой команде и в этом городе - Доннарумма сам рассказал об этом.

- Париж красив. Но поначалу мне было очень непросто. Я покинул свою зону комфорта. Я ведь всю жизн прожил в Милане, вырос там, и мне было непросто покидать город. Сейчас все позади, я привык, освоился. Появились друзья, я подучил французский язык, - цитирует слова Доннаруммы SportMediaset.

В следующем туре французского чемпионата «ПСЖ» сыграет с «Клермоном», это случится в последний день сентября.