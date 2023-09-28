​Доннарумма: «Критика - это непросто»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма часто становится объектом критики, он не всегда удачно действует в воротах «ПСЖ» - особенно в свете того, что парижане отвалили за него большие деньги в 2021 году. Доннарумма признался, что справляться с критикой не всегда легко.

- Это непросто, не всегда удается отстраниться от всего. Мы все люди. Приходится читать разное о себе в социальных сетях. Но мы не роботы. Важно работать и двигаться вперед ради собственной команды, - пояснил Доннарумма в интервью SportMediaset.

Ранее итальянский вратарь выступал у себя на родине за «Милан».