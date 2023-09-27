​Доннарумма: «Молод, но чувствую себя взрослым»

Итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма поговорил с журналистами, рассказав им о том, чувствует ли он себя опытным в свои 24 года и имея за плечами выступления в таких клубах, как «Милан» и «ПСЖ», а также став чемпионом Европы с итальянской сборной в 2021 году.

- Это правда, я сыграл уже много матчей, хотя я еще молод. Мне 24, но с каждой игрой чувствую себя все более взрослым. Я еще буду расти, но мне нравится то, что я иду по своему пути и это самое важное, - уверен Доннарумма, слова которого цитирует SportMediaset.

Доннарумма перебрался в парижский «ПСЖ» летом 2021 года, сразу после успеха на чемпионате Европы.