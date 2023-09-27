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Чемпионат Франции. Лига 1

Изидор – о Головине: Волшебный футболист, потрясающий, техничный, который может делать с мячом всё, что пожелает

27 Сентября 2023 • 22:14 Комментировать

Нападающий питерского «Зенита» Вильсон Изидор поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине.

Форвард отметил, что продолжает следить за «Монако», который неплохо проявил себя на старте нового сезона чемпионата Франции.

Также француз выделил российского полузащитника Александр Головина, который может делать с мячом всё, что пожелает.

«Сейчас он показывает очень качественный футбол в «Монако», и фанаты монегасков хотят, чтобы он остался. Но если он сможет уйти куда-нибудь на повышение, я пожелаю ему большой удачи! Не сомневаюсь, что ему это по силам», - приводит слова Иизидора  «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Вильсон Изидор
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