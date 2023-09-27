​Гаттузо: «Горжусь тем, что стал тренером «Марселя»

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо нашел себе новое рабочее место, он возглавил «Олимпик Марсель» - команду, которая выступает, помимо чемпионата Франции, в Лиге Европы. Сразу после объявления о подписании контракта Гаттузо прокомментировал свою новую должность:

- Я очень счастлив присоединиться к «Марселю». Я играл в этом клубе и помню этот стадион. Клуб известен на всю Европу. Мне не терпится приступить к своей новой работе, со страстью и энтузиазмом, - цитирует слова Гаттузо официальный сайт клуба.

Сейчас клуб идет на восьмом месте в турнирной таблице, в следующем туре «Марсель» сыграет с «Монако».