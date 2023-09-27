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Чемпионат Франции. Лига 1

Марио Фернандес назвал Головина русским Малкомом

27 Сентября 2023 • 21:24 Комментировать

Защитник питерского «Зенита» Марио Фернандес рассказал, кого считает русским Малкомом.

Экс-игрок сборной России выделил полузащитника «Монако» Александра Головина, ведь он видел весь его путь в московском ЦСКА и играл с ним за национальную команду.

«Он сейчас по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним. Что до Малкома, то он реально фантастический, его «Зениту» будет не хватать», - приводит слова ФернандесаSport24.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в шести играх в чемпионате Франции, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Марио Фернандес Александр Головин
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