Дженнаро Гаттузо назначен на должность главного тренера «Марселя», об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Отмечается, что соглашение с легендой «Милана» рассчитано до конца нынешнего сезона.
Напомним, что 45-летний специалист находился без работы с января этого года после того, как прекратил сотрудничество с испанской «Валенсией»
Итальянец ранее руководил «Наполи», «Миланом» и «Палермо».
«Марсель» после шести проведенных туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.
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