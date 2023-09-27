Дженнаро Гаттузо назначен на должность главного тренера «Марселя», об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Отмечается, что соглашение с легендой «Милана» рассчитано до конца нынешнего сезона.

Напомним, что 45-летний специалист находился без работы с января этого года после того, как прекратил сотрудничество с испанской «Валенсией»

Итальянец ранее руководил «Наполи», «Миланом» и «Палермо».

«Марсель» после шести проведенных туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Франции.