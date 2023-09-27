​«ПСЖ» рассказал о состоянии Мбаппе

На выходных «ПСЖ» разгромил «Марсель» (4:0), но потерял звёздного нападающего Килиана Мбаппе из-за травмы. Чемпионы Франции поделились новостями о состоянии футболиста.

«Мбаппе, пострадавший от небольшого растяжения левой лодыжки, сегодня выполнял упражнения в помещении. Новая оценка его состояния будет сделана в пятницу», - говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ».

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 30 сентября, – против «Клермона» на выезде. На текущий момент команда Луиса Энрике занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.