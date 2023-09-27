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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» рассказал о состоянии Мбаппе

27 Сентября 2023 • 19:15 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
30.09 18:00

На выходных «ПСЖ» разгромил «Марсель» (4:0), но потерял звёздного нападающего Килиана Мбаппе из-за травмы. Чемпионы Франции поделились новостями о состоянии футболиста.

«Мбаппе, пострадавший от небольшого растяжения левой лодыжки, сегодня выполнял упражнения в помещении. Новая оценка его состояния будет сделана в пятницу», - говорится в сообщении пресс-службы «ПСЖ».

Ближайший матч чемпионата Франции «ПСЖ» проведёт в субботу, 30 сентября, – против «Клермона» на выезде. На текущий момент команда Луиса Энрике занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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