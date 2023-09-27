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Чемпионат Франции. Лига 1

​Защитник «ПСЖ» Мендеш будет прооперирован

27 Сентября 2023 • 19:06 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
30.09 18:00

«ПСЖ» сообщил о том, что защитник команды Нуну Мендеш перенесёт операцию. Решение было принято после нового углублённого обследования, которое прошёл 21-летний футболист. Хирургическое вмешательство пройдёт в Финляндии.

Отмечается, что Мендеш выбыл приблизительно на четыре месяца, то есть снова сыграть за «ПСЖ» он сможет уже в следующем календарном году.

Всего за «ПСЖ» Нуну Мендеш провёл 69 официальных матчей. В них португалец записал на свой счёт два гола и девять результативных передач на партнёров. В сезоне 2023/2024 Нуну не играл. 

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 30 сентября – против «Клермона».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нуну Мендеш
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