​Защитник «ПСЖ» Мендеш будет прооперирован

«ПСЖ» сообщил о том, что защитник команды Нуну Мендеш перенесёт операцию. Решение было принято после нового углублённого обследования, которое прошёл 21-летний футболист. Хирургическое вмешательство пройдёт в Финляндии.

Отмечается, что Мендеш выбыл приблизительно на четыре месяца, то есть снова сыграть за «ПСЖ» он сможет уже в следующем календарном году.

Всего за «ПСЖ» Нуну Мендеш провёл 69 официальных матчей. В них португалец записал на свой счёт два гола и девять результативных передач на партнёров. В сезоне 2023/2024 Нуну не играл.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 30 сентября – против «Клермона».