Защитник «Лилля» Юмтити попал в больницу после матча с «Реймсом»

Защитник «Лилля» Самуэль Юмтити после матча шестого тура Лиги 1 против «Реймса» (1:2) был госпитализирован с сотрясением мозга. Об этом сообщил главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека.

Напомним, что ещё в первом тайме 29-летний француз столкнулся головами с соперником. Однако Юмтити сумел доиграть до перерыва, во время которого ему стало плохо.

«Он в больнице. У него сотрясение. Мы ждём результатов медобследования. Вероятно, он не сможет сыграть в следующем матче», — приводит слова Фонсеки L’Équipe.

В текущем сезоне Юмтити провёл за «Лилль» пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.