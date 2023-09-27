Колыванов: «В Монако тепличные условия - может, Головина всё устраивает»

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался о карьере российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Может, уйдёт в следующем году. Главное, чтобы Головин не опускал руки и становился ещё более сильным лидером команды. В Монако хорошие, тепличные условия. Может, его всё устраивает», - передает слова специалиста «Чемпионат».

27-летний полузащитник выступает за монегасков с июля 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Его трансферный ценник – 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Лиги 1 Головин провел шесть матчей, забил два гола и сделал ассист.