Вратарь французского «ПСЖ» Кейлор Навас может покинуть Европу и переехать в МЛС. По сведениям журналистов Todofichajes, в услугах голкипера заинтересован «Нэшвилл». Американский клуб может подписать опытного футболиста в январское трансферное окно.

Навас выступает за парижскую команду с сентября 2019 года. Срок действующего контракта между «ПСЖ» и 36-летним вратарем рассчитан до середины следующего года. Трансферный ценник Кейлора – четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне голкипер выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». Он принял участие в 17 поединках Премьер-лиги, в которых попустил 32 мяча.