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Чемпионат Франции. Лига 1

Раскрыты детали контракта Гаттузо с «Марселем»

27 Сентября 2023 • 08:38 Комментировать

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время занять пост главного тренера французского «Марселя», об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своих социальных сетей.

По сведениям журналиста, стороны провели переговоры и договорились о подписании соглашения. Контракт Гаттузо с провансальским клубом будет рассчитан до 2025 года. Клубу и представителям специалиста осталось согласовать последние детали.

После шести туров чемпионата Франции «Марсель» набрал девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Бреста» на четыре очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо
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