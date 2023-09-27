Раскрыты детали контракта Гаттузо с «Марселем»

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо может в ближайшее время занять пост главного тренера французского «Марселя», об этом рапортует инсайдер Николо Скира посредством своих социальных сетей.

По сведениям журналиста, стороны провели переговоры и договорились о подписании соглашения. Контракт Гаттузо с провансальским клубом будет рассчитан до 2025 года. Клубу и представителям специалиста осталось согласовать последние детали.

После шести туров чемпионата Франции «Марсель» набрал девять очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Команда отстает от лидирующего «Бреста» на четыре очка.