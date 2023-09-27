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Чемпионат Франции. Лига 1

Гаттузо возглавит «Марсель»

27 Сентября 2023 • 02:05 Комментировать
Монако
...
Марсель
30.09 22:00

«Марсель» намерен в ближайшее время объявить о назначении Дженнаро Гаттузо на должность главного тренера.

Итальянский специалист получил звонок от французского клуба во вторник, ответив согласием на полученное предложение, докладывает инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Footmercato. Руководство «Марселя» надеется заключить договорённость с Гаттузо уже в среду. 45-летний наставник вылетит во Францию в течение суток.

Предыдущим клубом Дженнаро Гаттузо была испанская «Валенсия», которую тренер покинул в январе нынешнего года.

«Марсель» остался без рулевого 20 сентября, когда пост оставил Марселино, при котором команда провела всего семь матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Дженнаро Гаттузо
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