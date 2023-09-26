«Лилль» быстро дважды пропустил от «Реймса» и в итоге проиграл

«Лилль» с «Реймсом» провели заключительный матч шестого тура чемпионата Франции. Хозяева поля почти всё время контролировали мяч, но мало били по воротам. Соперник еще реже ходил вперед, но реализация моментов была феноменальной.
К 16-й минуте с передач Маршала Манетси отличились Мохаммед Дарами и Кейто Накамура - 0:2. Лени Йоро упустил первый шанс «догов» вернуть интригу, его удар головой не получился очень опасным - парировано. У Манетси был шанс и самому отличиться, но вратарь выручил. Под конец игры «Лилль» отыграл один мяч, после подачи здорово сыграл вверху Бенжамин Андре. Но этого было мало.
«Лилль» уступил и с 8 очками делит девятое место, «Реймс» - пятый с 10 пунктами.
Протокол игры
|12'Дарами Мохаммед (0:1)
|16'Накамура Кейто (0:2)
|(1:2) Андре Бенжамин79'
Шевалье Люка•Сантос Тиаго• 63'Йоро Лени•Юмтити Самуэль46' (Рибейро Александро (46') •Исмаили Гонсалвес•Андре Бенжамин•Гомес Анхель•Языджи Юсуф23' (Жегрова Эдон (23') •Кабелла Реми•Харальдссон Хакон-Арнар64' (Кавалейру Иван (64') •Дэвид Джонатан
Диуф Йеванн•Фоке Томас 65'88' (Диаките Ибрахим (88') •Окуму Джозеф•Абдельамид Юнис•Де Смет Тибо•Манетси Маршал•Матусива Азор•Теума Тедди77' (Хадра Реда (77') •Ито Дзюня88' (Агбаду Эммануэль (88') •Дарами Мохаммед78' (Салама Амин (78') •Накамура Кейто 53'77' (Атангана-Эдоа Валентин (77')
26 сентября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".
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