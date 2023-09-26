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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лилль» быстро дважды пропустил от «Реймса» и в итоге проиграл

26 Сентября 2023 • 23:58 Комментировать
Лилль
1:2
Реймс
окончен

«Лилль» с «Реймсом» провели заключительный матч шестого тура чемпионата Франции. Хозяева поля почти всё время контролировали мяч, но мало били по воротам. Соперник еще реже ходил вперед, но реализация моментов была феноменальной.

К 16-й минуте с передач Маршала Манетси отличились Мохаммед Дарами и Кейто Накамура - 0:2. Лени Йоро упустил первый шанс «догов» вернуть интригу, его удар головой не получился очень опасным - парировано. У Манетси был шанс и самому отличиться, но вратарь выручил. Под конец игры «Лилль» отыграл один мяч, после подачи здорово сыграл вверху Бенжамин Андре. Но этого было мало.

«Лилль» уступил и с 8 очками делит девятое место, «Реймс» - пятый с 10 пунктами.

Протокол игры  
Лилль1:2Реймс
  12'Дарами Мохаммед (0:1)
  16'Накамура Кейто (0:2)
(1:2) Андре Бенжамин79'  
Шевалье ЛюкаСантос Тиаго  63'Йоро ЛениЮмтити Самуэль 46' (Рибейро Александро ( 46') Исмаили ГонсалвесАндре БенжаминГомес АнхельЯзыджи Юсуф 23' (Жегрова Эдон ( 23') Кабелла РемиХаральдссон Хакон-Арнар 64' (Кавалейру Иван ( 64') Дэвид Джонатан
Запасные: Манноне ВитоВиржинюс АланГудмундссон ГабриэльМирамон ИгнасиоЗедатка АкимДиаките Бафоде
Диуф ЙеваннФоке Томас  65' 88' (Диаките Ибрахим ( 88') Окуму ДжозефАбдельамид ЮнисДе Смет ТибоМанетси МаршалМатусива АзорТеума Тедди 77' (Хадра Реда ( 77') Ито Дзюня 88' (Агбаду Эммануэль ( 88') Дарами Мохаммед 78' (Салама Амин ( 78') Накамура Кейто  53' 77' (Атангана-Эдоа Валентин ( 77')
Запасные: Ричардсон АмирОльеро АлександрMamadou DiakhonДьяките Умар
26 сентября. Стадион "Декатлон Арена Стейд Пьер-Моруа".

 

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