«Лилль» быстро дважды пропустил от «Реймса» и в итоге проиграл

«Лилль» с «Реймсом» провели заключительный матч шестого тура чемпионата Франции. Хозяева поля почти всё время контролировали мяч, но мало били по воротам. Соперник еще реже ходил вперед, но реализация моментов была феноменальной.

К 16-й минуте с передач Маршала Манетси отличились Мохаммед Дарами и Кейто Накамура - 0:2. Лени Йоро упустил первый шанс «догов» вернуть интригу, его удар головой не получился очень опасным - парировано. У Манетси был шанс и самому отличиться, но вратарь выручил. Под конец игры «Лилль» отыграл один мяч, после подачи здорово сыграл вверху Бенжамин Андре. Но этого было мало.

«Лилль» уступил и с 8 очками делит девятое место, «Реймс» - пятый с 10 пунктами.