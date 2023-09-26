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Чемпионат Франции. Лига 1

Дракслер выбрал между Мбаппе, Неймаром и Месси

26 Сентября 2023 • 23:00 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
30.09 18:00

Атакующий полузащитник Юлиан Дракслер ответил на вопрос о бывших одноклубниках.

Немецкий футболист покинул ряды «Пари Сен-Жермен» в середине сентября, перебравшись в катарский «Аль-Ахли». В Париже Дракслер пересёкся с Килианом Мбаппе, Неймаром и Лионелем Месси. Выбирая между тремя суперзвёздами, 30-летний игрок назвал аргентинца: «Мой выбор всегда будет в пользу Месси. Я скажу то же самое в любой день», – приводит Inter Miami FC Hub слова хавбека.

Напомним, что из звёздного атакующего трио в «ПСЖ» продолжает выступать лишь Мбаппе. Неймар переехал в Саудовскую Аравию, подписав контракт с «Аль-Хилялем», а Месси отправился американский «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Юлиан Дракслер Килиан Мбаппе
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