«ПСЖ» находится в шаге от продления контракта с Заиром-Эмери

Полузащитник Уоррен Заир-Эмери в скором времени продлит контракт с «Пари Сен-Жермен».

Как стало известно из недавних сообщений СМИ, руководство парижского гранда заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с 17-летней восходящей звездой. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, на сегодняшний день стороны очень близки к полной договорённости. Футболист считается ключевой фигурой для проекта.

В нынешнем сезоне Уоррен Заир-Эмери принял участие в семи матчах команды Луиса Энрике, отметившись одной результативной передачей. Действующий договор игрока рассчитан до середины 2025 года.