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Чемпионат Франции. Лига 1

​У «ПСЖ» возникли проблемы на новой базе – известны подробности

26 Сентября 2023 • 18:23 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
30.09 18:00

Несколько месяцев назад «ПСЖ» переехал на новую базу в Пуасси. Там в настоящий момент у команды возникают проблемы. Главная из них – сильный ветер в этой местности. Иногда на тренировочных полях так ветрено, что футболистам неприятно просто идти против ветра, не говоря уже о беге.

Также в «ПСЖ» недовольны высоким уровнем шума, поскольку рядом располагается автострада А13. Есть и другие, более мелкие недостатки. Как сообщает L’Equipe, президент клуба Нассер аль-Хелаифи уже обратил внимание на ситуацию.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 30 сентября – против «Клермона» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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