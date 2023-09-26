​У «ПСЖ» возникли проблемы на новой базе – известны подробности

Несколько месяцев назад «ПСЖ» переехал на новую базу в Пуасси. Там в настоящий момент у команды возникают проблемы. Главная из них – сильный ветер в этой местности. Иногда на тренировочных полях так ветрено, что футболистам неприятно просто идти против ветра, не говоря уже о беге.

Также в «ПСЖ» недовольны высоким уровнем шума, поскольку рядом располагается автострада А13. Есть и другие, более мелкие недостатки. Как сообщает L’Equipe, президент клуба Нассер аль-Хелаифи уже обратил внимание на ситуацию.

Ближайший матч Лиги 1 «ПСЖ» проведёт 30 сентября – против «Клермона» на поле соперника.