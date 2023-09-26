​«Ты приезжай сюда поиграть» - тренер сборной Эквадора высмеял скептицизм Мбаппе

В мае 2022 года французский нападающий Килиан Мбаппе заявил, что считает южноамериканский футбол хуже европейского. Сейчас ему решил ответить Густаво Альфаро, наставник сборной Эквадора.

- Гвардиола сказал другое, Моуринью сказал другое. Мбаппе, приезжай поиграть к нам. Поиграй на высоте в Кито, на высоте в разреженном воздухе Ла-Паса, поиграй в жаре Барранкильи, в Рио, в Форталеце. Чили, Парагвай и Венесуэла - тоже хорошие направления. Уругвай дал миру множество прекрасных футболистов - а ведь это такая маленькая страна, - цитирует слова Альфаро derbyderbyderby.it.