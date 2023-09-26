Галтье может возглавить французский топ-клуб

Бывший главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье может вернуться к работе в чемпионате Франции. По сообщениям журналистов Lequipe, в услугах специалиста заинтересовано руководство «Марселя».

Представители провансальского клуба уже провели переговоры с наставником. Если стороны договорятся, то о назначении может быть объявлено в ближайшем будущем.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Марсель» набрал девять баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. В ближайшем матче Лиги 1 провансальцы встретятся на выезде с «Монако». Игра состоится в субботу, 30 сентября.