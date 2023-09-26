​Наставник «ПСЖ» в восторге от Заира-Эмери

Испанский наставник «ПСЖ» Луис Энрике считает Уоррена Заира-Эмери одним из главных активов клуба, в прошлом году он сыграл 26 матчей за клуб в чемпионате и забил два гола. В игре против «Марселя» Заир-Эмери отыграл все девяносто минут на поле.

- Уоррен - это игрок, который мыслит так, словно ему 37 лет, а не семнадцать. Я очень доволен тем, что у нас в составе есть такой игрок. Тренировать его - очевидное удовольствие. Он обладает большим набором качеств, профессионален, скромен, интеллигентен, - цитирует слова Луиса Энрике итальянское новостное агентство ITASportPress.

Луис Энрике возглавил клуб минувшим летом.