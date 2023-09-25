​Пасторе поддержал «ПСЖ» в ситуации с Месси

В недавнем интервью Лионель Месси говорил, что он был единственным игроком сборной Аргентины, который не получил признания в своём клубе после победы на чемпионате мира. Хавьер Пасторе, экс-игрок «ПСЖ» и сборной Аргентины, в этом вопросе поддержал парижский клуб.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» не разрешил Лионелю Месси выйти с кубком мира на поле «Парк де Пренс».

«Я не обсуждал с ним ситуацию, но это нормально. Было бы сложно праздновать победу на чемпионате мира в стране, которая проиграла финал. Для клуба было важно не устраивать торжества, чтобы не подчёркивать плохой момент для французского футбола и для игроков «ПСЖ», которые играли за сборную Франции», - сказал Пасторе RMC Sport.

Напомним, что летом Лионель Месси перешёл в «Интер Майами».