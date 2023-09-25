​Звёзд «ПСЖ» могут дисквалифицировать за действия после матча

В воскресном матче чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем» борьбы не получилось. Команда Луиса Энрике разгромила соперника со счётом 4:0.

После игры футболисты «ПСЖ» подошли к трибуне, чтобы разделить радость с болельщиками. На видео, которое появилось в социальных сетях, слышно, что как минимум четыре игрока парижан поют оскорбительную кричалку в адрес «Марселя». Как сообщает La Parisien, в этом списке находятся Рандаль Коло-Муани, Ашраф Хакими, Усман Дембеле и Левен Кюрзава.

В среду дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит эту ситуацию. Отмечается, что в 2011 году за аналогичную кричалку о «ПСЖ» дисквалифицировали игрока «Марселя» Тайе Тайво.