Энрике: «Баркола? Это топ-игрок, мне нравятся абсолютно все его навыки»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил уровень полузащитника Брэдли Баркола, который перебрался в команду минувшим летом из «Лиона». Трансфер 21-летнего вингера обошёлся парижанам в 45 миллионов евро.

«Баркола? Это топ-игрок, мне нравятся абсолютно все его навыки. Тренировать футболиста такого уровня – это невероятно», – цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Баркола летом был интересен лондонскому «Челси», но «синие» отказались отдавать «Лиону» в обмен своего полузащитника Андрея Сантоса. «Ньюкасл» согласовал трансфер Брэдли, но сделка в итоге сорвалась, а футболист оказался в «ПСЖ».