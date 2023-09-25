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Энрике: «Баркола? Это топ-игрок, мне нравятся абсолютно все его навыки»

25 Сентября 2023 • 10:47 Комментировать
Клермон
...
ПСЖ
30.09 18:00

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил уровень полузащитника Брэдли Баркола, который перебрался в команду минувшим летом из «Лиона». Трансфер 21-летнего вингера обошёлся парижанам в 45 миллионов евро.

«Баркола? Это топ-игрок, мне нравятся абсолютно все его навыки. Тренировать футболиста такого уровня – это невероятно», – цитирует Энрике журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Баркола летом был интересен лондонскому «Челси», но «синие» отказались отдавать «Лиону» в обмен своего полузащитника Андрея Сантоса. «Ньюкасл» согласовал трансфер Брэдли, но сделка в итоге сорвалась, а футболист оказался в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Луис Энрике Брэдли Баркола
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