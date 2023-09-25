Энрике рассказал о травме Мбаппе

Наставник столичного «ПСЖ» Луис Энрике высказался касательно серьезности травмы нападающего команды Килиана Мбаппе.

«У Килиана не самая серьезная травма, однако с этой болью он не смог продолжить встречу. Было разумно заменить его. Но там ничего серьезного», - передает слова испанского специалиста RMC Sport.

Напомним, что Мбаппе повредил голеностоп по ходу поединка шестого тура чемпионата Франции против «Марселя» (4:0). Вместо него в первом тайме на поле вышел португалец Гонсалу Рамуш.

В текущем розыгрыше французского чемпионата 24-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и пяти поединках.