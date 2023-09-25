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Чемпионат Франции. Лига 1

Жиго: «Игрокам «Марселя» не хватило яиц в матче с «ПСЖ»

25 Сентября 2023 • 08:28 Комментировать

Экс-защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго, который сейчас выступает за «Марсель», поделился эмоциями после провального матча чемпионата Франции против «ПСЖ». Провансальцы разгромно уступили со счетом 0:4.

«Мы пропустили быстрый мяч, и наш план провалился. Нельзя выходить на матч с подобным настроем. Тем более, если тебе противостоит «ПСЖ». У них очень сильные футболисты в составе. Нашей команде не хватило яиц. После таких матчей не стоит искать оправдания. Соперник был сильнее нас», - передает слова Самуэля One Football.

После шести туров провансальцы набрали девять очков и занимают шестое место в таблице Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Самуэль Жиго
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