​«ПСЖ» повторил свой рекорд самой крупной победы над «Марселем»

В шестом туре французского чемпионата «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Марселем», который пережил бурную неделю после пертурбаций руководстве клуба. Парижане забили четыре безответных мяча, что стало повторением самой крупной победы «ПСЖ» в истории игр с «Марселем».

Ранее такое случалось еще два раз - в октябре 2019 года парижане выиграли также со счетом 4:0, а в январе далекого 1978 года победа была одержана уже со счетом 5:1.

В следующем туре команда Луиса Энрике сыграет с «Клермоном», это случится в первый день октября. Что до «Марселя», то команда в этот же день сыграет с «Монако».