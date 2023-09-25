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Чемпионат Франции. Лига 1

​«ПСЖ» повторил свой рекорд самой крупной победы над «Марселем»

25 Сентября 2023 • 01:10 Комментировать
ПСЖ
4:0
Марсель
окончен

В шестом туре французского чемпионата «ПСЖ» одержал разгромную победу над «Марселем», который пережил бурную неделю после пертурбаций руководстве клуба. Парижане забили четыре безответных мяча, что стало повторением самой крупной победы «ПСЖ» в истории игр с «Марселем».

Ранее такое случалось еще два раз - в октябре 2019 года парижане выиграли также со счетом 4:0, а в январе далекого 1978 года победа была одержана уже со счетом 5:1.

В следующем туре команда Луиса Энрике сыграет с «Клермоном», это случится в первый день октября. Что до «Марселя», то команда в этот же день сыграет с «Монако».


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Марсель ПСЖ
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