«ПСЖ» легко разгромил «Марсель», но потерял Мбаппе

«ПСЖ» довольно легко разобрался с «Марселем». Уже в дебюте Мбаппе заработал штрафной, с которого хозяева открыли счёт. Позже парижане забили ещё трижды, а вот форвард не смог закончить даже первый тайм.

«ПСЖ» и «Марсель» неудачно начали сезон. В первых пяти турах «провансальцы» набрали девять очков, а столичная команда – восемь. При этом «Марсель» на неделе лишился тренера – Марселино ушёл, причём, как заявили в клубе, по неспортивным причинам. К этому поединку команду готовил Жак Абардонадо.

Парижане с первых минут стали действовать активно, особенно выделялся Мбаппе. Это быстро дало результат. Мбаппе получил по ногам недалеко от ворот «Монако», и Хакими со штрафного закрутил мяч точно в верхний угол. Лопес до футбольного снаряда долететь не смог, хотя и пытался.

«Марсель» мог быстро сравнять результат. Оливейра получил передачу в зоне правого инсайда и пробил, но Маркиньос успел подставить ногу, так что мяч от ноги бразильского защитника прилетел в руки Доннарумме. После этого долго опасных моментов не было. Лишь минут через десять после навеса справа Оливейра был с линии вратарской головой, но получилось выше.

«ПСЖ» в целом контролировал ход матча, в то время как «Марсель» будто надеялся на быстрые контратаки, но шансов для них почти не получал. Правда, парижан по ходу первого тайма волновало иное. Мбаппе ещё после того заработанного штрафного несколько раз обращался к врачам за помощью, и по истечении получаса уступил на поле место Рамушу.

«ПСЖ» тут же взбодрился и вскоре увеличил преимущество. После удара издали мяч попал в штангу, а Лопес в прыжке до мяча не дотянулся. Первым же на добивании был Коло-Муани, который пробил уже в пустые ворота. До перерыва хозяева провели ещё ряд атак, но счёт больше не изменился.

В начале второго тайма «ПСЖ» окончательно убил интригу. Хакими справа навесил, а Рамуш головой пробил в цель. После этого поверить в то, что «Марсель» найдёт в силу вернуться в игру, было крайне сложно. Правда, сдаваться гости не собирались. В одной из атак парижане в своей штрафной потеряли Обамеянга, который пробил рядом со штангой. По истечении часа после углового Мбемба выиграл борьбу на ближней штанге, но отправил мяч выше ворот парижан.

Был у Мбемба через десять минут ещё один шанс. Балери от правого угла вратарской скинул мяч на партнера, который с близкого расстояния пробил выше цели. Однако это все были скорее единичные вылазки. «ПСЖ» же в концовке отличился вновь. Столичная команда провела быструю контратаку: в ходе которой Коло-Муани убежал по правому флангу и прострелил в центр, а Рамуш пробил мимо вышедшего из ворот Пау Лопеса. Судья не стал добавлять много времени к матчу, ограничившись всего минутой. Таким образом, «ПСЖ» добился победы и поднялся на третье место.

Через неделю «Марсель» ждёт ещё один большой матч – против «Монако» в Монте-Карло. «ПСЖ» в следующем туре отправится в гости к «Клермону».

Роман Андреев