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Чемпионат Франции. Лига 1

​Абардонадо - первый тренер в истории Лиги 1, дебютирующий в дерби «ПСЖ» - «Марсель»

24 Сентября 2023 • 22:27 Комментировать
ПСЖ
3:0
Марсель
1 1.55 X 4.50 2 5.90
2-й тайм

Главным матчем шестого тура французского чемпионата является встреча между «ПСЖ» и «Марселем», проходящая прямо сейчас. Хотя «ПСЖ» выдал не лучший свой дебют в нынешнем сезоне, еще хуже дела у «Марселя» - в команде сменилось руководство, а новым тренером стал Жак Абардонадо.

Как оказалось, Абардонадо стал первым тренером в истории футбола, который дебютирует в дерби «ПСЖ» и «Марселя».

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Марселем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Килиан Мбаппе получил травму и покинул поле, но «ПСЖ» ведет с преимуществом в два мяча.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Марсель ПСЖ Килиан Мбаппе Жак Абардонадо
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ПСЖ МАРСЕЛЬ
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