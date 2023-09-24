​Абардонадо - первый тренер в истории Лиги 1, дебютирующий в дерби «ПСЖ» - «Марсель»

Главным матчем шестого тура французского чемпионата является встреча между «ПСЖ» и «Марселем», проходящая прямо сейчас. Хотя «ПСЖ» выдал не лучший свой дебют в нынешнем сезоне, еще хуже дела у «Марселя» - в команде сменилось руководство, а новым тренером стал Жак Абардонадо.

Как оказалось, Абардонадо стал первым тренером в истории футбола, который дебютирует в дерби «ПСЖ» и «Марселя».

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Марселем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте. Килиан Мбаппе получил травму и покинул поле, но «ПСЖ» ведет с преимуществом в два мяча.