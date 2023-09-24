​Мбаппе получил травму и покинул поле в первом тайме матча с «Марселем»

В главном матче шестого тура французского чемпионата «ПСЖ» встречается с «Марселем» и уже на тридцатой минуте игры в стане парижского клуба случилось несчастье - травма Килиана Мбаппе. Морщась от боли, главный бомбардир команды посмотрел в сторону «капитанского мостика» «ПСЖ» и характерным жестом попросил замену.

Вместо него на поле появился новобранец клуба - Гонсалу Рамуш. К тому моменту парижане уже успели выйти вперед благодаря голу Хакими, пробившего ворота соперников со штрафного.

Следить за событиями игры между «ПСЖ» и «Марселем» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.