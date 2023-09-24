«Ренн» в пятом матче подряд сыграл вничью

В очередном матче шестого тура Лиги 1 «Монпелье» играл против «Ренна». Гости играли первым номером и создали побольше моментов. Но соперник должен был открывать счет после часа игры. Вахби Хазри все же умудрился попасть в штангу. Остальные моменты не были очень уж опасными.
Ничья 0:0, «Монпелье» с 6 очками поднимается на 13-е место, у соперника это пятый ничейный результат кряду, 8 очков и седьмое место.
Протокол игры
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае•Омерагич Бечир•Куяте Кики•Силла Иссиага•Шотар Жорис• 78'Ферри Жордан•Фаяд Халил74' (Аль-Тамари Мусса (74') •Саванье Тежи•Хазри Вахби80' (Йебоа Келвин (80') •Адамс Акор80' (Делайе Саша (80')
Манданда Стив•Ассиньон Лоренс76' (Дуэ Гела (76') •Омари Вармед•Теате Артур•Трюффер Адриен•Буриго Бенжамен•Матич Неманья•Блас Людовик•Дуэ Дезире65' (Гуйри Амин (65') •Салах Ибрагим75' (Ле Фе Энцо (75'•Сантамария Батист80') •Йылдырым Бертуг 31'65' (Ридер Фабиан (65')
Запасные: Галлон Готье•Белосьян Женуэль•Ламбур Матис•Ву Кристофер
24 сентября. Стадион "Стад де ля Моссон".
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