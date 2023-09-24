«Ренн» в пятом матче подряд сыграл вничью

В очередном матче шестого тура Лиги 1 «Монпелье» играл против «Ренна». Гости играли первым номером и создали побольше моментов. Но соперник должен был открывать счет после часа игры. Вахби Хазри все же умудрился попасть в штангу. Остальные моменты не были очень уж опасными.

Ничья 0:0, «Монпелье» с 6 очками поднимается на 13-е место, у соперника это пятый ничейный результат кряду, 8 очков и седьмое место.