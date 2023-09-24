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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ренн» в пятом матче подряд сыграл вничью

24 Сентября 2023 • 19:59 Комментировать
Монпелье
0:0
Ренн
окончен

В очередном матче шестого тура Лиги 1 «Монпелье» играл против «Ренна». Гости играли первым номером и создали побольше моментов. Но соперник должен был открывать счет после часа игры. Вахби Хазри все же умудрился попасть в штангу. Остальные моменты не были очень уж опасными.

Ничья 0:0, «Монпелье» с 6 очками поднимается на 13-е место, у соперника это пятый ничейный результат кряду, 8 очков и седьмое место.

Протокол игры  
Монпелье0:0Ренн
Лекомт БенжаменСако ФалаеОмерагич БечирКуяте КикиСилла ИссиагаШотар Жорис  78'Ферри ЖорданФаяд Халил 74' (Аль-Тамари Мусса ( 74') Саванье ТежиХазри Вахби 80' (Йебоа Келвин ( 80') Адамс Акор 80' (Делайе Саша ( 80')
Запасные: Леруа ЛеоЖюльен КристоферТшато ЭнзоЭстев МаксимСахо МамадуБерто Димитри
Манданда СтивАссиньон Лоренс 76' (Дуэ Гела ( 76') Омари ВармедТеате АртурТрюффер АдриенБуриго БенжаменМатич НеманьяБлас ЛюдовикДуэ Дезире 65' (Гуйри Амин ( 65') Салах Ибрагим 75' (Ле Фе Энцо ( 75'Сантамария Батист 80') Йылдырым Бертуг  31' 65' (Ридер Фабиан ( 65')
Запасные: Галлон ГотьеБелосьян ЖенуэльЛамбур МатисВу Кристофер
24 сентября. Стадион "Стад де ля Моссон".

 

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