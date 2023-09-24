​Кузяев был лучшим игроком «Гавра» в матче с «Клермоном» по двум показателям

В воскресенье «Гавр» на своём поле обыграл «Клермон» (2:1) в матче шестого тура чемпионата Франции. Российский полузащитник Далер Кузяев провёл на поле 87 минут. Он не отмечался голами или результативными передачами, но при этом был полезен. Кузяев стал лучшим игроком «Гавра» по отборам (4) и возвратам владения (6).

Если говорить об отборах, то Кузяев был лучшим игроком не только своей команды, но и всего матча, сообщает Opta.

Также Кузяев сделал один перехват и заработал два фола.

Напомним, что состав «Гавра» Далер Кузяев пополнил минувшим летом. Ранее хавбек играл за «Зенит».