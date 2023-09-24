«Ланс» одержал первую победу в сезоне, но остался в тройке худших команд

Плохо стартовавшие «Ланс» и «Тулуза» пересеклись в шестом туре Лиги 1. Вице-чемпионы Франции, набравшие всего одно очко из 15 возможных, сегодня выглядели получше, чем на старте сезона и закономерно победили (2:1). Уэсли Саид на 45-й минуте сравнял счет, ответив на удар Сесара Хелаберта, а Морган Гилавоги на 84-й минуте принес три очка «Лансу». Тем не менее, его команда с 4 баллами идет на 16-м месте, «Тулуза» - 13-я.
Протокол игры
|33'Хелаберт Сесар (0:1)
|(1:1) Саид Уэсли45'
|(2:1) Гилавоги Морган84'
Самба Брис•Гради Жонатан• 54'Дансо Кевин•Медина Факундо•Агилар Рубен•Абдул-Самед Салис•Диуф Энди63' (Мачадо Дейвер (63') •Франковски Пшемыслав63' (Вахи Элю (63') • 75'Сотока Флориан85' (Фюльжени Анжело (85') •Саид Уэсли63' (Гилавоги Морган (63') •Томассон Адриен77' (Эль Айнауи Нейл (77')
Рестес Гийом•Кебен Кевин58' (Коста Логан (58') •Диарра Мусса•Николайсен Расмус•Суасо Габриэль•Каманзи Уоррен46' (Доннум Арон (46') • 69'Шмидт Никлас•Кассерес Кристиан•Генро Денис67' (Сьерро Венсан (67') •Хелаберт Сесар78' (Беграуи Янис (78') •Даллинга Тийс59' (Магри Франк (59')
24 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).
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