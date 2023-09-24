«Ланс» одержал первую победу в сезоне, но остался в тройке худших команд

Плохо стартовавшие «Ланс» и «Тулуза» пересеклись в шестом туре Лиги 1. Вице-чемпионы Франции, набравшие всего одно очко из 15 возможных, сегодня выглядели получше, чем на старте сезона и закономерно победили (2:1). Уэсли Саид на 45-й минуте сравнял счет, ответив на удар Сесара Хелаберта, а Морган Гилавоги на 84-й минуте принес три очка «Лансу». Тем не менее, его команда с 4 баллами идет на 16-м месте, «Тулуза» - 13-я.