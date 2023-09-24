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Чемпионат Франции. Лига 1

«Ланс» одержал первую победу в сезоне, но остался в тройке худших команд

24 Сентября 2023 • 18:09 Комментировать
Ланс
2:1
Тулуза
окончен

Плохо стартовавшие «Ланс» и «Тулуза» пересеклись в шестом туре Лиги 1. Вице-чемпионы Франции, набравшие всего одно очко из 15 возможных, сегодня выглядели получше, чем на старте сезона и закономерно победили (2:1). Уэсли Саид на 45-й минуте сравнял счет, ответив на удар Сесара Хелаберта, а Морган Гилавоги на 84-й минуте принес три очка «Лансу». Тем не менее, его команда с 4 баллами идет на 16-м месте, «Тулуза» - 13-я.

Протокол игры  
Ланс2:1Тулуза
  33'Хелаберт Сесар (0:1)
(1:1) Саид Уэсли45'  
(2:1) Гилавоги Морган84'  
Самба БрисГради Жонатан  54'Дансо КевинМедина ФакундоАгилар РубенАбдул-Самед СалисДиуф Энди 63' (Мачадо Дейвер ( 63') Франковски Пшемыслав 63' (Вахи Элю ( 63'  75') Сотока Флориан 85' (Фюльжени Анжело ( 85') Саид Уэсли 63' (Гилавоги Морган ( 63') Томассон Адриен 77' (Эль Айнауи Нейл ( 77')
Запасные: Хусанов АбдукодирКортес ОскарЛека Жан-ЛуиМенди Нампали
Рестес ГийомКебен Кевин 58' (Коста Логан ( 58') Диарра МуссаНиколайсен РасмусСуасо ГабриэльКаманзи Уоррен 46' (Доннум Арон ( 46'  69') Шмидт НикласКассерес КристианГенро Денис 67' (Сьерро Венсан ( 67') Хелаберт Сесар 78' (Беграуи Янис ( 78') Даллинга Тийс 59' (Магри Франк ( 59')
Запасные: Домингес АлексМависса КристианБангре МамадиДеслер Миккел
24 сентября. Стадион "Боллар-Делелис" (Ланс).

 

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Ланс Тулуза
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