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Чемпионат Франции. Лига 1

Два быстрых гола – и хватит: «Гавр» с Кузяевым выиграл у «Клермона» и одержал вторую победу в сезоне

24 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Гавр
2:1
Клермон
окончен

«Гавр» с российским полузащитником Далером Кузяевым в основном составе принимал «Клермон» в шестом туре чемпионата Франции. 

Протокол игры  
Гавр2:1Клермон
(1:0) Алиуи Набиль4'  
(2:0) Байо Мохамед7'  
  45'Конате Шейк (2:1)
Десма Артур  50'Сальмье ЙоаннСанганте Аруна  48'Льорис ГотьеОпери КристоферКасимир Хосуэ 82' (Эль-Хаджам Уалид ( 82') Туре АбдулайеКечта Яссин 83' (Н'диайе Рассул ( 83') Алиуи Набиль 74' (Сабби Эммануэль ( 74') Байо Мохамед 74' (Логбо Энди ( 74') Кузяев Далер 88' (Мбемба Нолан ( 88')
Запасные: Грандсир СамуэльГоржелен МатьёЮте-Кинкуэ ЭтьеннСумаре Исса
Диао МориКонате Шейк 73' (Зеффан Мехди ( 73') Пельмар АндиКофрие МаксимилианоСейду Алиду  85'Гоналон Максим 83' (Киэ Грежон ( 83') Маньен ЙоаннГастьен Йоан  22' 74' (Рашани Эльбасан ( 74') Аллевина Джим 89' (Бутубба Биляль ( 89') Николсон Шамар  52'Чам Мухаммед 83' (Кейта Хабиб ( 83')
Запасные: Stan BerkaniБела ЖеремиОжье ФлоранНдиайе Массамба
24 сентября. Стадион "Осеан" (Гавр).

Второй тур подряд «Гавр» встречался с командой из низов турнирной таблицы. В предыдущий раз «небесные и тёмно-синие» гостили у «Лиона», который набрал только одно в четырёх первых турах Лиги 1. Кузяев тогда результативными действиями не отметился. «Лион» имел игровое преимущество на домашнем стадионе, и матч закончился 0:0.

Теперь же «Гавру» предстояло сыграть в родных стенах против «Клермона». Тот также имел одно очко в активе, но после пяти туров. Единственный балл он добыл в матче против «Тулузы», а поражения «Клермон» уже успел потерпеть от «Монако», «Меца», «Реймса» и «Нанта».

Что касается «Гавра», то он располагал шестью очками после пяти туров. Сначала у него была ничья с «Монпелье», потом поражение от «Бреста» (с голом Кузяева), ничья с «Ренном», победа над «Лорьяном» (с забитым мячом Далера) и ничья с «Лионом». На встречу с «Клермоном» Кузяев вышел в стартовом составе.

Дебют отчётного матча оказался для «Гавра» весьма удачным. За несколько минут ворота «Клермона» приняли в себя два гола. Две доставки Казимира с правого фланга позволили ему оформить дубль из ассистов, а непосредственно по одному забитому мячу на свой счёт записали Алиуи и Байо.

И вроде всё неплохо складывалось для «Гавра» в первом тайме, хоть «Клермон» и имел преимущество по владению мячом. Однако перед наступлением перерыва комфорт «небесных и тёмно-синих» был несколько нарушен. Экс-спартаковец Шамар Николсон прострелил из левой части чужой штрафной, а Шейк Умар Конате отправил мяч в сетку (2:1).

На второй тайм «Гавр» вышел с задачей прежде всего сохранить минимальное преимущество в счёте. Не забивая в чужие ворота, команда Луки Элснера оставляла себя в скользком положении. Несмотря на то что некоторые тренеры считают счёт 2:1 более благоприятным для выигрывающей команды, кажется, что 2:0 всё-таки получше.

За десять-пятнадцать минут до конца основного времени «Гавр» оказался на грани пенальти в его ворота. Льорис сыграл рукой, и арбитр действительно сказала указал на точку, но после видеоповтора изменил своё решение, ведь нарушение произошло до штрафной площади. Впрочем, и штрафной удар в исполнении «Клермона» оказался весьма опасным, так как Чам вонзил мяч в перекладину.

Кузяев привычно был заменён незадолго до 90-й минуты. Далер не отметился результативными действиями, что не помешало его команде одержать победу с разницей в один мяч. Гости хотели в компенсированное время пенальти в чужие ворота за предполагаемую игру рукой, но арбитр решил иначе. Эта виктория стала второй для «Гавра» в текущем розыгрыше чемпионата Франции, ну а «Клермон» так и остался в зоне вылета с унылым одним очком в активе.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Чемпионат Франции Лига 1 Клермон Далер Кузяев
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