«Страсбург» обыграл «Мец», нанеся один удар в створ

В шестом туре Лиги 1 играли середняки, «Мец» и «Страсбург». Большого перевеса не было ни у кого. А лучшие моменты упустили Эмануэль Эмега и Малик Мбайе, которые в выгодных позициях пробили неточно. В целом у соперников было по одному удару в створ, и попытка гостей стала голевой, на 83-й минуте Хабиб Диарра вырвал победу - 0:1.
«Страсбург» ворвался в топ-четверку с 10 очками, у соперника 8 балов.
Протокол игры
|83'Диарра Хабиб (0:1)
Укиджа Александр•Куао Коффи 22'86' (Тетте Бенджамин (86') •Эрей Кристоф•Канде Фали•Юдоль Матьё•Жан-Жак Данле•Н'Дорам Кевин• 90'Асоро Йоэль78' (Ван Ден Керкхоф Кевин (78') •Камара Ламин62' (Атта Артур (62') •Сабали Шейх63' (Элисор Симон (63') •Эступиньян Оскар63' (Мбайе Малик (63')
Запасные: Диалло Папе•Маига Хабиб•Ло Абабакар•Диш Гийом
Селс Матц•Сеная Марвин•Ньямси Жерзино•Перрен Люка•Делен Тома•Дукуре Исмаэль•Диарра Хабиб•Angelo Borges84' (Сахи Дион (84') •Деминге Джесси68' (Мванга Жуниор (68') •Баква Дилан68' (Мотиба Лебо (68') •Эмега Эмануэль
24 сентября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).
Бан пользователя