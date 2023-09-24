«Страсбург» обыграл «Мец», нанеся один удар в створ

В шестом туре Лиги 1 играли середняки, «Мец» и «Страсбург». Большого перевеса не было ни у кого. А лучшие моменты упустили Эмануэль Эмега и Малик Мбайе, которые в выгодных позициях пробили неточно. В целом у соперников было по одному удару в створ, и попытка гостей стала голевой, на 83-й минуте Хабиб Диарра вырвал победу - 0:1.

«Страсбург» ворвался в топ-четверку с 10 очками, у соперника 8 балов.