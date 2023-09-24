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Чемпионат Франции. Лига 1

«Страсбург» обыграл «Мец», нанеся один удар в створ

24 Сентября 2023 • 15:57 Комментировать
Мец
0:1
Страсбург
окончен

В шестом туре Лиги 1 играли середняки, «Мец» и «Страсбург». Большого перевеса не было ни у кого. А лучшие моменты упустили Эмануэль Эмега и Малик Мбайе, которые в выгодных позициях пробили неточно. В целом у соперников было по одному удару в створ, и попытка гостей стала голевой,  на 83-й минуте Хабиб Диарра вырвал  победу - 0:1.

«Страсбург» ворвался в топ-четверку с 10 очками, у соперника 8 балов.

Протокол игры  
Мец0:1Страсбург
  83'Диарра Хабиб (0:1)
Укиджа АлександрКуао Коффи  22' 86' (Тетте Бенджамин ( 86') Эрей КристофКанде ФалиЮдоль МатьёЖан-Жак ДанлеН'Дорам Кевин  90'Асоро Йоэль 78' (Ван Ден Керкхоф Кевин ( 78') Камара Ламин 62' (Атта Артур ( 62') Сабали Шейх 63' (Элисор Симон ( 63') Эступиньян Оскар 63' (Мбайе Малик ( 63')
Запасные: Диалло ПапеМаига ХабибЛо АбабакарДиш Гийом
Селс МатцСеная МарвинНьямси ЖерзиноПеррен ЛюкаДелен ТомаДукуре ИсмаэльДиарра ХабибAngelo Borges 84' (Сахи Дион ( 84') Деминге Джесси 68' (Мванга Жуниор ( 68') Баква Дилан 68' (Мотиба Лебо ( 68') Эмега Эмануэль
Запасные: Беллаароуч АлааГильберт ФредерикАбакар СиллаСоболь ЭдуардГамейро КевинПрчич Саньин
24 сентября. Стадион "Сэн-Сэнфорьен" (Мец).

 

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