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Чемпионат Франции. Лига 1

Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч с «Клермоном»

24 Сентября 2023 • 15:40 Комментировать
Гавр
2:0
Клермон
1-й тайм

Сегодня, 24 сентября, «Гавр» примет на своём поле «Клермон» в матче шестого тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник Далер Кузяев начнет игру в стартовом составе своей команды. Полностью состав «Гавра» выглядит следующим образом: Десма (вр), Сальмье, Санганте, Олери, Льорис, Касимир, Туре, Кечта, Алиуи, Байо, Кузяев.

Стоит отметить, что 30-летний Кузяев выходил в стартовом составе «Гавра» во всех матчах нынешнего сезона. В пяти играх Лиги 1 хавбек отметился двумя забитыми мячами.

Старт матча «Гавр» - «Клермон» запланирован на 16:00 по московскому времени.

После пяти игр «Гавр» занимает 12-е место в чемпионате Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Гавр Далер Кузяев
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ГАВР КЛЕРМОН
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