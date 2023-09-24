Кузяев — в стартовом составе «Гавра» на матч с «Клермоном»

Сегодня, 24 сентября, «Гавр» примет на своём поле «Клермон» в матче шестого тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник Далер Кузяев начнет игру в стартовом составе своей команды. Полностью состав «Гавра» выглядит следующим образом: Десма (вр), Сальмье, Санганте, Олери, Льорис, Касимир, Туре, Кечта, Алиуи, Байо, Кузяев.

Стоит отметить, что 30-летний Кузяев выходил в стартовом составе «Гавра» во всех матчах нынешнего сезона. В пяти играх Лиги 1 хавбек отметился двумя забитыми мячами.

Старт матча «Гавр» - «Клермон» запланирован на 16:00 по московскому времени.

После пяти игр «Гавр» занимает 12-е место в чемпионате Франции.