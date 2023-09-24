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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

24 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
ПСЖ
3:0
Марсель
1 1.55 X 4.50 2 5.90
2-й тайм

В рамках шестого тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Марселем».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.   

Видеотрансляция матча ПСЖ - Марсель

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Протокол игры  
ПСЖ3:0Марсель
(1:0) Хакими Ашраф8' 
(2:0) Коло-Муани Рандаль37' 
(3:0) Рамуш Гонсалу47' 
Доннарумма ДжанлуиджиМаркиньос МаркосШкриньяр МиланЭрнандес ЛюкаХакими АшрафУгарте МануэльЗаир-Эмери УорренБаркола БредлиДембеле УсманКоло-Муани РандальМбаппе Килиан 32' (Рамуш Гонсалу ( 32')
Запасные: Солер КарлосМукиэле НордиН'Дур ШерДанилу ПерейраВитинья IIФабиан РуисНавас КейлорКюрзава Левен
Лопес ПауМбемба ШансельЖиго СамуэльБалерди ЛеонардоКлосс ЖонатанЛоди РенанВерету ЖорданУнаи Аззедин 46' (Арит Амин ( 46') Ронжье ВалентинОливейра Витор 46' (Ндиайе Ильман ( 46') Обамеянг Пьер-Эмерик
Запасные: Меите БамоСогло ЭмранМурильо МикаэльНадир БилалБланко РубенКорреа ХоакинМуге Франсуа
24 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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