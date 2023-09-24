«ПСЖ» - «Марсель»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:0

В рамках шестого тура чемпионата Франции по футболу «ПСЖ» играет с «Марселем».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча ПСЖ - Марсель
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Протокол игры
|(1:0) Хакими Ашраф8'
|(2:0) Коло-Муани Рандаль37'
|(3:0) Рамуш Гонсалу47'
Доннарумма Джанлуиджи•Маркиньос Маркос•Шкриньяр Милан•Эрнандес Люка•Хакими Ашраф•Угарте Мануэль•Заир-Эмери Уоррен•Баркола Бредли•Дембеле Усман•Коло-Муани Рандаль•Мбаппе Килиан32' (Рамуш Гонсалу (32')
Лопес Пау•Мбемба Шансель•Жиго Самуэль•Балерди Леонардо•Клосс Жонатан•Лоди Ренан•Верету Жордан•Унаи Аззедин46' (Арит Амин (46') •Ронжье Валентин•Оливейра Витор46' (Ндиайе Ильман (46') •Обамеянг Пьер-Эмерик
24 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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