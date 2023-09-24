Президент «ПСЖ»: «Мбаппе заслуживает получить «Золотой мяч»

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался о главной звезде команды Килиане Мбаппе.

«Мбаппе является частью нашей семьи. Горжусь тем, как он играет за команду. В составе «ПСЖ» есть лучший футболист мира. По моему мнению, он заслуживает получить «Золотой мяч», - передает слова руководителя RMC Sport.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе принял участие в четырех встречах, записав на свой счет семь забитых мячей (два – с пенальти). Контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца июня 2024 года, его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

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