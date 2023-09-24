В «ПСЖ» ответили на заявление Месси

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова аргентинского нападающего Лионеля Месси о том, что парижский гранд не поздравил его с победой на чемпионате мира – 2022.

«Все видели ролик с тренировки, где мы его поздравляли. Это было в частном порядке. «ПСЖ» - французский клуб, поэтому не было чествования на стадионе. Мы должны уважать страну и других футболистов, игравших за сборную Франции», - передает слова руководителя RMC Sport.

Месси покинул парижский гранд в летнее трансферное окно на правах свободного агента. 36-летний форвард переехал в МЛС, подписав контракт с «Интер Майами».