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Чемпионат Франции. Лига 1

В «ПСЖ» ответили на заявление Месси

24 Сентября 2023 • 11:25 Комментировать

Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова аргентинского нападающего Лионеля Месси о том, что парижский гранд не поздравил его с победой на чемпионате мира – 2022.

«Все видели ролик с тренировки, где мы его поздравляли. Это было в частном порядке. «ПСЖ» - французский клуб, поэтому не было чествования на стадионе. Мы должны уважать страну и других футболистов, игравших за сборную Франции», - передает слова руководителя RMC Sport.

Месси покинул парижский гранд в летнее трансферное окно на правах свободного агента. 36-летний форвард переехал в МЛС, подписав контракт с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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