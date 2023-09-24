Балогун - о двух незабитых пенальти: «Беру на себя ответственность за поражение»

Форвард «Монако» Фоларин Балогун высказался о недавнем поединке против «Ниццы» в рамках шестого тура чемпионата Франции. Монегаски потерпели домашнее поражение со счетом 0:1, а нападающий смазал два пенальти.

«Тяжело перевернуть страницу после такой неудачи. Я понимаю, как много значила для фанатов эта игра. Она была также важна и для команды. Беру ответственность на себя, в этом поединке я сыграл крайне неудачно», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

Напомним, что Фоларин перебрался в «Монако» из лондонского «Арсенала» в летнее трансферное окно.