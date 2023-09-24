Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Крупи установил новый рекорд «Лорьяна» в Лиге 1

24 Сентября 2023 • 01:19 Комментировать
Нант
5:3
Лорьян
окончен

Очень результативно прошел матч шестого тура французского чемпионата Лиги 1 между «Нантом» и «Лорьяном» - 5:3. Счет был открыт уже на шестой минуте усилиями гостей, и сделал это Эли Жуниор Крупи - игрок, которому сейчас 17 лет и 92 дня.

Он стал самым молодым автором гола за «Лорьян» в Лиге 1, побив рекорд Андре Айю, который в 2008 году забил в возрасте 18 лет 285 дней в ворота «Сошо» и целых пятнадцать лет оставался самым молодым автором гола за «Лорьян» в высшей лиге французского футбола.

В следующем туре «Лорьян» сыграет дома с «Монпелье», это случится в первый день октября, в следующее воскресенье.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лорьян Андре Айю Эли Жуниор Крупи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Нант Нант
Лорьян Лорьян
5
3
2.45 3.45 3.00
Видео
Окончен
Брест Брест
Лион Лион
1
0
2.70 3.45 2.70
Видео
24.09.23 в 14:00
Мец Мец
Страсбург Страсбург
3.20 3.40 2.35
Видео
24.09.23 в 16:00
Гавр Гавр
Клермон Клермон
2.80 3.50 2.55
Видео
24.09.23 в 16:00
Ланс Ланс
Тулуза Тулуза
1.60 4.50 5.40
Видео
24.09.23 в 18:05
Монпелье Монпелье
Ренн Ренн
2.85 3.60 2.48
Видео
24.09.23 в 21:45
ПСЖ ПСЖ
Марсель Марсель
1.79 4.40 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
01:19 · Франция. Лига 1
​Крупи установил новый рекорд «Лорьяна» в Лиге 1
01:02 · Франция. Лига 1
Мбаппе полностью сосредоточен на «ПСЖ»
00:41 · Франция. Лига 1
«Лион» выдал худший старт в Лиге 1 за 44 года
23 Сентября
23:52 · Франция. Лига 1
«Брест» продлил мучения «Лиона» и возглавил Лигу 1
23:12 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ готовы арендовать Дембеле у «ПСЖ» слухи
22:24 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» активно работает над продлением контракта игрока, которого хотел переманить Гвардиола
20:01 · Франция. Лига 1
«Нант» с «Лорьяном» забили 8 мячей на двоих
18:12 · Франция. Лига 1
​Балогун - второй игрок в истории Лиги 1, не забивший два пенальти в одном матче
15:53 · Франция. Лига 1
Энрике: Витинья очень важен для «ПСЖ»
15:39 · Россия. Премьер-лига
Кузьмичёв: Поддерживаю «Краснодар», который отказался продавать Черникова в «Ниццу» за 3 млн евро
13:40 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн отказал суперклубу ради «Манчестер Юнайтед»
13:16 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не продал Черникова клубу Лиги 1
10:27 · Франция. Лига 1
Дракслер попрощался с «ПСЖ»
09:54 · Франция. Лига 1
«На пенсию!» - пользователи соцсетей уничтожили Балогуна 1
07:35 · Франция. Лига 1
«Монако» лишится Головина на один матч 2
Все новости
Рекомендуем