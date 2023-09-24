​Крупи установил новый рекорд «Лорьяна» в Лиге 1

Очень результативно прошел матч шестого тура французского чемпионата Лиги 1 между «Нантом» и «Лорьяном» - 5:3. Счет был открыт уже на шестой минуте усилиями гостей, и сделал это Эли Жуниор Крупи - игрок, которому сейчас 17 лет и 92 дня.

Он стал самым молодым автором гола за «Лорьян» в Лиге 1, побив рекорд Андре Айю, который в 2008 году забил в возрасте 18 лет 285 дней в ворота «Сошо» и целых пятнадцать лет оставался самым молодым автором гола за «Лорьян» в высшей лиге французского футбола.

В следующем туре «Лорьян» сыграет дома с «Монпелье», это случится в первый день октября, в следующее воскресенье.