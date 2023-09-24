Мбаппе полностью сосредоточен на «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе горит желанием помочь команде провести успешный сезон.

На старте кампании звёздный француз был исключён из состава из-за нежелания подписывать новый контракт, однако теперь конфликт между форвардом и клубом, похоже, полностью улажен. Как информирует Le Parisien, Мбаппе находится в отличных отношениях с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи. Игрок настроен очень позитивно и полон решимости сделать всё возможное для достижения успеха в составе парижан. Несмотря на это, переговоры о продлении договора пока не ведутся.

Действующее соглашение Килиана Мбаппе с «ПСЖ», напомним, рассчитано до следующего лета.