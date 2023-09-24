«Лион» выдал худший старт в Лиге 1 за 44 года

«Лион» продолжил череду неудач на старте нового сезона.

В субботу коллектив Фабио Гроссо с минимальным счётом уступил «Бресту», пропустив на 87-й минуте. В активе «Лиона» всего два набранных очка после шести туров – худший для команды показатель в рамках Лиги 1 с сезона-1979/80 (также два очка) на обозначенной дистанции.

Напомним, что «Лион» начинал текущую кампанию с Лораном Бланом во главе – француз был отправлен в отставку после четырёх туров. Под руководством Гроссо команда набрала одно очко в двух встречах.

В следующее воскресенье «Лион» сыграет на выезде против «Реймса», на данный момент располагающегося в середине таблицы.