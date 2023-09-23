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Чемпионат Франции. Лига 1

«Брест» продлил мучения «Лиона» и возглавил Лигу 1

23 Сентября 2023 • 23:52 Комментировать
Брест
1:0
Лион
окончен

«Брест» мог возглавить Лигу 1 после матча шестого тура против «Лиона», который безобразно стартовал и до сих пор не может победить. Вот и сегодня «ткачи» нанесли всего три удара по воротам при 15 попыткам у соперника. Жереми ле Дуарон на экваторе первого тайма едва не открыл счет, но голкипер перевел мяч в перекладину. Его еще одна попытка на 62-й минуте также была безуспешна, но здесь атакующий игрок мог гораздо точнее пробить. На последних минутах Стив Мунье дважды наносил удары по воротам головой. В первом случае «Лион» спасла штанга, а второй шанс был использован - 1:0.

«Брест» набирает 13 очков и возглавляет Лигу 1. «Лион» имеет в активе всего два балла.

Протокол игры  
Брест1:0Лион
(1:0) Мунье Стив88'  
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданБрассье Лилиан  81'Локо БрэдлиКамара Махди  64' 76' (Думбия Камори ( 76') Лис-Мелу Пьерр  31'Маньетти Уго 76' (Мартен Жонас ( 76') Дель Кастильо РоменСатриано Мартин 70' (Мунье Стив ( 70') Ле Дуарон Жереми 84' (Браими Билаль ( 84')
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарЛе Кардинал ЖюльенДари АшрафЛебо Адриен
Лопеш АнтониКумбеди СаэльМата КлинтонДиоманде СиналиТальяфико НиколасКакере МаксансАкуоку Поль 51' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 51') Толиссо КорентенНуама Эрнест  10' 52' (Кадевере Тино ( 52') Ляказетт Александр 79' (Шерки Райан ( 79') Морейра Диегу 52' (Бальде Мама ( 52')
Запасные: О'Брайан ДжекРиу РемиЧалета-Цар ДуеЛепнан ЙоаннДжеффиньо
23 сентября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".

 

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