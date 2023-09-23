«Брест» продлил мучения «Лиона» и возглавил Лигу 1

«Брест» мог возглавить Лигу 1 после матча шестого тура против «Лиона», который безобразно стартовал и до сих пор не может победить. Вот и сегодня «ткачи» нанесли всего три удара по воротам при 15 попыткам у соперника. Жереми ле Дуарон на экваторе первого тайма едва не открыл счет, но голкипер перевел мяч в перекладину. Его еще одна попытка на 62-й минуте также была безуспешна, но здесь атакующий игрок мог гораздо точнее пробить. На последних минутах Стив Мунье дважды наносил удары по воротам головой. В первом случае «Лион» спасла штанга, а второй шанс был использован - 1:0.

«Брест» набирает 13 очков и возглавляет Лигу 1. «Лион» имеет в активе всего два балла.