«Брест» продлил мучения «Лиона» и возглавил Лигу 1

«Брест» мог возглавить Лигу 1 после матча шестого тура против «Лиона», который безобразно стартовал и до сих пор не может победить. Вот и сегодня «ткачи» нанесли всего три удара по воротам при 15 попыткам у соперника. Жереми ле Дуарон на экваторе первого тайма едва не открыл счет, но голкипер перевел мяч в перекладину. Его еще одна попытка на 62-й минуте также была безуспешна, но здесь атакующий игрок мог гораздо точнее пробить. На последних минутах Стив Мунье дважды наносил удары по воротам головой. В первом случае «Лион» спасла штанга, а второй шанс был использован - 1:0.
«Брест» набирает 13 очков и возглавляет Лигу 1. «Лион» имеет в активе всего два балла.
Протокол игры
|(1:0) Мунье Стив88'
Бизот Марко•Лала Кенни•Шардонне Брендан•Брассье Лилиан• 81'Локо Брэдли•Камара Махди 64'76' (Думбия Камори (76') •Лис-Мелу Пьерр• 31'Маньетти Уго76' (Мартен Жонас (76') •Дель Кастильо Ромен•Сатриано Мартин70' (Мунье Стив (70') •Ле Дуарон Жереми84' (Браими Билаль (84')
Лопеш Антони•Кумбеди Саэль•Мата Клинтон•Диоманде Синали•Тальяфико Николас•Какере Максанс•Акуоку Поль51' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (51') •Толиссо Корентен•Нуама Эрнест 10'52' (Кадевере Тино (52') •Ляказетт Александр79' (Шерки Райан (79') •Морейра Диегу52' (Бальде Мама (52')
Запасные: О'Брайан Джек•Риу Реми•Чалета-Цар Дуе•Лепнан Йоанн•Джеффиньо
23 сентября. Стадион "Стад Франсис Ле Блё".
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