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«ПСЖ» активно работает над продлением контракта игрока, которого хотел переманить Гвардиола

23 Сентября 2023 • 22:24 Комментировать
ПСЖ
...
Марсель
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Через 22 ч. 40 мин.

«Пари Сен-Жермен» делает всё для подписания нового контракта с полузащитником Уорреном Заиром-Эмери.

17-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе команды в нынешнем сезоне. По обновлённым сведениям журналиста Фабриса Хокинса, руководство клуба предпринимает активные попытки продления соглашения восходящей звезды. Договорённость с вундеркиндом пока не достигнута, однако, как сообщает источник, наблюдаются серьёзные предпосылки для успешного исхода переговоров.

Большим поклонником таланта Уоррена Заира-Эмери является Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» пытался включить хавбека в сделку по Бернарду Силве минувшим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Хосеп Гвардиола Уоррен Заир-Эмери
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