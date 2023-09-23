«ПСЖ» активно работает над продлением контракта игрока, которого хотел переманить Гвардиола

«Пари Сен-Жермен» делает всё для подписания нового контракта с полузащитником Уорреном Заиром-Эмери.

17-летний футболист регулярно выходит в стартовом составе команды в нынешнем сезоне. По обновлённым сведениям журналиста Фабриса Хокинса, руководство клуба предпринимает активные попытки продления соглашения восходящей звезды. Договорённость с вундеркиндом пока не достигнута, однако, как сообщает источник, наблюдаются серьёзные предпосылки для успешного исхода переговоров.

Большим поклонником таланта Уоррена Заира-Эмери является Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» пытался включить хавбека в сделку по Бернарду Силве минувшим летом.