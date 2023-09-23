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Чемпионат Франции. Лига 1

«Нант» с «Лорьяном» забили 8 мячей на двоих

23 Сентября 2023 • 20:01 Комментировать
Нант
5:3
Лорьян
окончен

Представители нижней трети таблицы чемпионата Франции, «Нант» и «Лорьян», выдали событийный матч шестого тура. Гости открыли счет уже на шестой минуте и почти выиграли первый тайм. Но уже на 55-й минуте они уступали 1:3 и в голевой перестрелке в итоге остались ни с чем - 3:5.

«Нант» выиграл второй матч подряд и с 8 очками взмыл сразу на пятое место, соперник (6) - 12-й.

Протокол игры  
Нант5:3Лорьян
  6'Крупи Эли Джуниор (0:1)
(1:1) Аблин Маттис42'  
(2:1) Кёмерт Эрай46'  
(3:1) Мохамед Мостафа55'  
  75'Февр Ромен (3:2)
(4:2) Молле Флоран83'  
  85'Тосин Айегун (4:3)
(5:3) Саймон Мозес90'  
Дескамп Реми  81'Дюверн Жан-Кевин 80' (Маркус Аленсар ( 80') Кёмерт ЭрайКастеллетто Жан-ШарльМерлин КвентинЧиривелья ПедроДуглас ГомесАблин Маттис 60' (Бамба Абдул-Кадер ( 60') Молле Флоран 89' (Мутуссами Самуэль ( 89') Саймон МозесМохамед Мостафа 80' (Пьер-Габриэль Ронаэль ( 80')
Запасные: Паллуа НиколяКоко МаркусСиссоко МуссаЛафон АльбанХаджам Жауэн
Мвого ИвонТальби МонтассарЛапорт ЖульенТуре СулейманКалюлю Гедеон 63' (Силва Игор ( 63'  90') Абергель Лоран  53'Понсо Жульен 74' (Макенго Жан-Виктор ( 74') Ле Гофф Венсан 63' (Менди Бенжамен ( 63') Февр Ромен  90'Крупи Эли Джуниор 63' (Дукуре Сирине ( 63') Тосин Айегун
Запасные: Ле Бри ТеоГомис АльфредМугиша ДжоэлПабло ПажисЙонгва Дарлин
23 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).

 

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