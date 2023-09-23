«Нант» с «Лорьяном» забили 8 мячей на двоих

Представители нижней трети таблицы чемпионата Франции, «Нант» и «Лорьян», выдали событийный матч шестого тура. Гости открыли счет уже на шестой минуте и почти выиграли первый тайм. Но уже на 55-й минуте они уступали 1:3 и в голевой перестрелке в итоге остались ни с чем - 3:5.
«Нант» выиграл второй матч подряд и с 8 очками взмыл сразу на пятое место, соперник (6) - 12-й.
Протокол игры
|6'Крупи Эли Джуниор (0:1)
|(1:1) Аблин Маттис42'
|(2:1) Кёмерт Эрай46'
|(3:1) Мохамед Мостафа55'
|75'Февр Ромен (3:2)
|(4:2) Молле Флоран83'
|85'Тосин Айегун (4:3)
|(5:3) Саймон Мозес90'
Дескамп Реми• 81'Дюверн Жан-Кевин80' (Маркус Аленсар (80') •Кёмерт Эрай•Кастеллетто Жан-Шарль•Мерлин Квентин•Чиривелья Педро•Дуглас Гомес•Аблин Маттис60' (Бамба Абдул-Кадер (60') •Молле Флоран89' (Мутуссами Самуэль (89') •Саймон Мозес•Мохамед Мостафа80' (Пьер-Габриэль Ронаэль (80')
Мвого Ивон•Тальби Монтассар•Лапорт Жульен•Туре Сулейман•Калюлю Гедеон63' (Силва Игор (63') • 90'Абергель Лоран• 53'Понсо Жульен74' (Макенго Жан-Виктор (74') •Ле Гофф Венсан63' (Менди Бенжамен (63') •Февр Ромен• 90'Крупи Эли Джуниор63' (Дукуре Сирине (63') •Тосин Айегун
23 сентября. Стадион "Стад де ля Божуар" (Нант).
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