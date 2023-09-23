«Нант» с «Лорьяном» забили 8 мячей на двоих

Представители нижней трети таблицы чемпионата Франции, «Нант» и «Лорьян», выдали событийный матч шестого тура. Гости открыли счет уже на шестой минуте и почти выиграли первый тайм. Но уже на 55-й минуте они уступали 1:3 и в голевой перестрелке в итоге остались ни с чем - 3:5.

«Нант» выиграл второй матч подряд и с 8 очками взмыл сразу на пятое место, соперник (6) - 12-й.