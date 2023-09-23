Энрике: Витинья очень важен для «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился комментарием о полузащитнике команды Витинье.

«Витинья очень важен для нас. У него важная роль в команде. Чего бы мне хотелось в конце сезона, так это сказать, что каждый игрок что-то нам принес. Витинья выполнят все, что от него требуют. У него потрясающая техника», — приводит слова тренера журналист Фабрис Хокинс.

В текущем сезоне португальский футболист принял участие в пяти матчах чемпионата Франции и отметился двумя забитыми мячами.

Завтра, 24 сентября, «ПСЖ» сойдется в противостоянии с «Марселем». Начало матча запланировано на 21:45 по мск.