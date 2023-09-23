Дракслер попрощался с «ПСЖ»

Новичок катарского «Аль-Ахли» Юлиан Дракслер попрощался с французским «ПСЖ», игроком которого являлся с 2017 по 2023 год.

«Дорогая семья «ПСЖ», мне хотелось лучшего конца здесь. Уже вспоминаю крутое время, проведенное в Париже. Эти воспоминания останутся со мной навсегда. Огромная благодарность клубу», - оставил сообщение немецкий полузащитник в социальных сетях.

В прошлом сезоне Дракслер выступал на правах аренды за лиссабонскую «Бенфику». 29-летний немец принял участие в 18 поединках, отметившись двумя забитыми мячами. Его трансферная стоимость оценивается в шесть миллионов евро.