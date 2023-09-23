«На пенсию!» - пользователи соцсетей уничтожили Балогуна

22 сентября 2023 года состоялся матч чемпионата Франции, в котором «Монако» уступил с минимальным счётом 0:1 «Ницце», но главное, что запомнилось в поединке, это два нереализованных пенальти в исполнении игрока «Монако» Балогуна. Пользователи социальных сетей бурно отреагировали на такую игру нападающего.

- Вот что происходит, когда вы отдаёте бить два пенальти парню, который называет футбол «соккером» – указал пользователь.

- Не реализовал два пенальти? На пенсию! – пишет один из разъярённых фанатов «Монако».

- Как вы можете подпустить его бить пенальти второй раз, если он не забил первый?!? – недоумевает другой болельщик.

- Скажите ему, что он не будет знать покоя до конца сезона, учитывая сколько денег он нам стоил! – написал другой любитель футбола.

В следующем матче «Монако» сыграет с «Марселем» 30 сентября 2023 года.